Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБР по-прежнему высока - Альфа-банк

Вероятность дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБР по-прежнему высока, считают эксперты Альфа-банка Наталия Орлова и Валерия Кобяк.

"ЦБ РФ представил статистику банковского сектора за ноябрь, которая не продемонстрировала существенной реакции банков на монетарное ужесточение - розничное и корпоративное кредитование в ноябре оставалось сильным, - отмечают аналитики. - Ноябрьские данные также отражают существенный вклад льготных госпрограмм в ипотечное кредитование, где темпы роста в ноябре были близки к октябрьским 2,9% м/м, а на долю льготной ипотеки в ноябре пришлось 74% месячного объема выданных в РФ ипотечных кредитов".

По мнению экспертов банка, стоит учитывать и то, что компании могут изменить свою стратегию кредитования и снизить кредитную активность по мере того, как в декабре - начале 2024 года будут реализованы бюджетные расходы; кроме того, в ноябре правительство еще не ужесточило условий по ипотеке.

"В свете банковской статистики за ноябрь мы считаем, что ЦБ РФ решил дождаться того момента, когда проявятся эффекты от ужесточения ипотечных условий и возможного изменения стратегии кредитования в корпоративном сегменте, - пишут Орлова и Кобяк. - Если рост розничного и корпоративного кредитования все же замедлится в начале 2024 года, мы ожидаем, что ЦБ РФ возьмет паузу и сохранит ставку на уровне 16%, однако в данный момент, мы считаем, что вероятность дополнительного монетарного ужесточения остается высокой".

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