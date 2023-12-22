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22 декабря 2023 года 14:31
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов - Freedom Finance Global
S&P 500 будет торговаться в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4720-4780 пунктов, полагает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. Эксперт предполагает, что после небольшой консолидации тестирование локальных максимумов возобновится, хотя слабые макроданные способны вызвать негативную реакцию фондовых индексов. Для S&P 500 аналитик прогнозирует колебания в диапазоне 4720-4780 пунктов. По его мнению, волатильность может усилиться из-за достижения ETF SPY (отслеживает динамику индекса широкого рынка) уровня 475, вблизи точки фиксации опционов, экспирация которых проходит в пятницу. "Накануне S&P 500 попытался отыграть потери, понесенные 20 декабря, - указывает Кононов. - На текущий момент индекс остается в фазе коррекции, уверенность покупателям вернет лишь пробой максимума на отметке 4780 пунктов. Индикатор RSI балансирует около зоны перекупленности, и теперь мы будем наблюдать за потенциальным формированием "медвежьей" дивергенции. Локальная коррекция может продолжиться с целью тестирования зоны 4600-4640 пунктов". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
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