Возможны попытки стабилизации индекса Мосбиржи выше 3100п на следующей неделе - "Велес Капитал"

Возможны попытки стабилизации индекса Мосбиржи выше уровня в 3100 пунктов на следующей неделе и стремление к следующим сопротивлениям на отметках 3125 и 3160 пунктов, прогнозирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Для реализации умеренно "бычьего" сценария понадобятся более высокие цены на нефть и позитивные корпоративные драйверы. На заключительной неделе года дивидендные реестры закроются по "Норникелю", "Газпром нефти", "НоваБев групп", а акционеры "Магнита" обсудят рекомендованные дивиденды. Не исключено, что рынок продолжит повышение в ожидании итоговых выплат уже за 2023 год, - указывает эксперт в обзоре. - Так, в пятницу глава Сбербанка Греф сообщил, что годовые дивиденды банка будут рекордными: сами по себе акции Сбербанка могут служить хорошей опорой для всего рынка. Сохраняется интрига в отношении способности "Мосгорломбарда" выйти на IPO: компания уже два раза перенесла сбор книги и более чем на 20% понизила диапазон цены размещения. На макроэкономическом "фронте" на следующей неделе выйдут данные по промышленному производству, розничным продажам, уровню безработицы, индексу потребительских цен, индикатором деловой активности в секторах услуг и промышленности РФ".

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