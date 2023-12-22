"Финам" подтверждает рейтинг" покупать" для акций ВТБ с прогнозной стоимостью на уровне 0,029 рубля за штуку - опубликованная отчетность и заявления менеджмента эмитента будут оказывать умеренную поддержку бумагам в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

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