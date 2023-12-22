"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций ВТБ

"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены акций ВТБ, сообщается в комментарии аналитика Ляйсян Хусяиновой.

"Чистая прибыль банка за ноябрь 2023 года оказалась намного ниже нормальной органической месячной прибыли на уровне 30 млрд рублей. Основной вклад в это снижение внесли прочие операционные расходы (убыток составил 9,3 млрд рублей), это, в частности, убыток от списания части активов (приложения банка в iOS и проекта цифрового банка в Telegram) общей стоимостью в 6,4 млрд рублей. Еще 6 млрд рублей убытка принесло обесценение непрофильных активов. По итогам 11 месяцев текущего года чистая прибыль превысила результат за весь 2021 год. В 2024 году банк ожидает хороших показателей, но чуть слабее 2023 года на фоне замедления темпов кредитования после рекордных результатов в этом году. Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги ВТБ. В банковском секторе отдаем предпочтение бумагам Сбербанка с целевой ценой 296 рублей за штуку", - пишет эксперт.

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