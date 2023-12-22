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22 декабря 2023 года 11:42
Индекс Мосбиржи останется в высоковолатильном боковике в ближайшие дни - "Алор Брокер"
Индекс Мосбиржи в целом продолжит оставаться в высоковолатильном боковике в ближайшие фондовые сессии, но под конец следующей недели, когда объемы торгов традиционно упадут, возможны сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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