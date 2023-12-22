Индекс Мосбиржи останется в высоковолатильном боковике в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи в целом продолжит оставаться в высоковолатильном боковике в ближайшие фондовые сессии, но под конец следующей недели, когда объемы торгов традиционно упадут, возможны сильные движения как рынка в целом, так и отдельных бумаг, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

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