Потенциал роста цен длинных ОФЗ до конца 2023г. сохраняется - ПСБ

Потенциал роста котировок длинных рублевых гособлигаций до конца текущего года сохраняется, сообщается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Краткосрочные и среднесрочные бумаги уже достигли наших целей в рамках текущего предновогоднего ралли (на конец года мы ожидали доходность на уровне 11,6-11,8% годовых). Спрос на бумаги умеренной дюрации поддерживается желанием инвесторов разместить свободную ликвидность в преддверии длинных праздников. По длинным ОФЗ снижение доходности еще на 10-15 б.п. ближе к концу года: профессиональные участники традиционно будут стремиться закрыть год выше по котировкам, - указывают эксперты. - В рамках стратегии на следующий год на горизонте 3-4 месяцев рекомендуем сохранят основу портфеля во флоатерах, которые обеспечат высокую доходность при отсутствии процентных рисков".

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