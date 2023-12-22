Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- розничные продажи Великобритании в ноябре;

- пересмотренный ВВП Великобритании в 3К23;

- заказы на товары длительного пользования США в ноябре;

- личные доходы и расходы, индекс ценового потребления США в ноябре;

- индекс потребительских настроений и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в декабре;

- продажи домов на первичном рынке США в ноябре;

- акционеры "Татнефти" и "Роснефти" обсудят дивиденды за 9М23;

- вступят в силу новые базы расчета индексов Московской биржи;

- бумаги "ФосАгро" последний день торгуются с дивидендами за 9М23.

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