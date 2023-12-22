Рубль сохраняет потенциал укрепления в оставшиеся до конца 2023г дни - ПСБ

Рубль сохраняет потенциал укрепления в оставшееся до конца текущего года время за счет ожидаемого усиления активности экспортеров, говорится в комментарии экспертов отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ).

"По-прежнему считаем, что ослабление рубля носит локальный характер. По нашему мнению, у него есть потенциал к укреплению в оставшиеся дни 2023 года за счет ожидаемого усиления активности экспортеров в преддверии налоговых выплат и комфортного уровня нефтяных цен. Ориентир курса пары доллар/рубль на пятницу - 91-92 руб./$1", - указывают аналитики.

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