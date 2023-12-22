Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3050-3100п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 3050-3100 пунктов, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Беря во внимание попытки цен на нефть марки Brent подняться выше $80 за баррель, ослабление рубля и приближения дивидендных отсечек, вновь отдаем предпочтение акциям нефтегазовых компаний. "Лучше рынка" могут быть также бумаги, которые будут в пятницу включены в состав индекса Мосбиржи", - указывает эксперт в комментарии.

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