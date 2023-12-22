Вероятно умеренное ослабление рубля в ближайшие дни - "Алор Брокер"

Вероятно продолжение умеренного ослабления рубля по отношению к доллару США в ближайшие дни, полагает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Пара доллар/рубль на торгах в четверг в моменте тестировала на прочность сопротивление на уровне 92,5 руб./$1. Преграда устояла, но "штурм" ее продолжится. Никаких явно выраженных причин для падения российской валюты нет, просто для этого пришло время. Крупные экспортеры, похоже, уже накопили основной объем рублей для уплаты декабрьских налогов и снизили объем продаж валютной выручки. Спрос же на доллары и юани увеличивается накануне новогодних праздников из-за роста финансовой ликвидности в экономике, покупки валюты для проведения каникул за рубежом, а также как инструмента хеджирования рублевых позиций", - указывает эксперт в комментарии.

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