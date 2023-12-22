Вероятна консолидация индекса Мосбиржи около текущих значений в ближайшее время - БКС Экспресс

Поводов как для повторного спуска индекса Мосбиржи ниже 3000 пунктов, так и для подъема выше 3140-3150 пунктов до конца текущего года, вероятно, недостаточно, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Внешний фон в четверг оставался стабильным, а ослабление рубля располагало к продолжению подъема, однако этого оказалось недостаточно для движения акций наверх. Слабость нашего рынка отчасти была ожидаемой, ведь на это торможение указывало затухание импульса роста еще на предыдущей сессии. В ближайшее время базовый сценарий предполагает боковую консолидацию индекса Мосбиржи около текущих значений. Вероятно, до конца года будет недостаточно поводов как для повторного спуска ниже 3000 пунктов, так и для подъема выше 3140-3150 пунктов. Амплитуда колебаний будет пониженной", - пишет аналитик в обзоре.

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