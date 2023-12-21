Инвесторам стоит подождать с наращиванием "длинных" позиций на рынке акций РФ - "Велес Капитал"

Инвесторам пока стоит подождать с наращиванием "длинных" позиций на российском рынке акций, считает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Западные фондовые площадки в четверг не показывали единой динамики. Рынок США накануне снял краткосрочную перекупленность и в целом может быть готов к покорению новых вершин, но вряд ли последнее случится раньше рождественских праздников. Кроме того, желание зафиксировать прибыль у новых максимумов высоко. Индексы Мосбиржи и РТС завершили день ниже сопротивлений 3100 и 1090 пунктов (средние полосы Боллинджера дневных графиков), что на данный момент призывает к осторожности в вопросе наращивания "длинных" позиций: сигналов о развитии краткосрочного роста пока не поступает. Спросом, однако, продолжают пользоваться дивидендные акции и ряд компаний металлургического и нефтяного сектора", - отмечает эксперт.

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