"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Московской биржи" и привилегированные бумаги "Сургутнефтегаза" и добавив акции "АЛРОСА" и депозитарные расписки "Мать и дитя", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "Башнефть" (прив.), "Северсталь", Сбербанк, "АЛРОСА", X5 Retail Group, "Транснефть" (прив.), "Яндекс", "Мечел", Ozon и "Мать и дитя".

"Мы фиксируем прибыль по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" на фоне ожиданий укрепления рубля в начале 2024 года. С момента включения акции выросли на 63% против роста индекса на 24%. Исключаем акции "Московской биржи", которые выросли в цене на 18% с момента добавления в подборку против падения индекса на 2,1%. Краткосрочно не видим катализаторов для роста котировок бумаг "Мосбиржи", торгующихся с мультипликатором 10,2х P/E за 2024 год и потенциальной дивидендной доходностью 6,3%", - указывают эксперты.

"Добавляем акции "АЛРОСА" в условиях ожидания роста продаж в 4К23 и возобновления экспорта. Акции торгуются 12М EV/EBITDA 3,9x, что соответствует дисконту в более чем 40% к историческим значениям с доходностью FCF в 13%, - отмечают аналитики телеграм-канала". - Добавляем депозитарные расписки ГК "Мать и дитя", сохраняющей лидирующие позиции в секторе частной медицины. Дивидендная политика предусматривает возможность выплаты до 100% чистой прибыли, что соответствует дивидендной доходности до 18%. Менеджмент рассчитывает завершить процесс редомициляции до 1 апреля 2024 года".

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