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21 декабря 2023 года 16:54
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Hansoh Pharmaceutical
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ведущей научно-исследовательской и инновационной фармацевтической компании Китая Hansoh Pharmaceutical Group, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции эмитента обвалились в четверг на 11% на новости об эксклюзивной договоренности с GlaxoSmithKline по производству нового препарата от рака. Hansoh получит $185 млн авансом, а в случае успеха препарата на рынке ее общий доход от сделки может составить до $1,5 млрд. Считаем, что новость создает позитивный фон для котировок компании и падение связываем с фиксацией прибыли. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость бумаг Hansoh составляет 19 гонконгских долларов (HKD) за штуку", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: КИТАЙ-HANSOH-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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