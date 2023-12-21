Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Hansoh Pharmaceutical

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ведущей научно-исследовательской и инновационной фармацевтической компании Китая Hansoh Pharmaceutical Group, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции эмитента обвалились в четверг на 11% на новости об эксклюзивной договоренности с GlaxoSmithKline по производству нового препарата от рака. Hansoh получит $185 млн авансом, а в случае успеха препарата на рынке ее общий доход от сделки может составить до $1,5 млрд. Считаем, что новость создает позитивный фон для котировок компании и падение связываем с фиксацией прибыли. Согласно нашей DCF-модели, справедливая стоимость бумаг Hansoh составляет 19 гонконгских долларов (HKD) за штуку", - указывают эксперты.

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