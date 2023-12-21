БКС Экспресс закрыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 660 руб

БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев", открытую 9 августа 2023 года, сообщается в материале аналитиков.

"Акция была куплена в августе после июльской просадки и перед началом осенней дивидендной сессии. В октябре до отсечки "обычка" и "префы" не смогли дотянуться до целевых 650 руб. и 660 руб. соответственно и ушли в "гэп", который закрылся уже в ноябре. В декабре обе бумаги обновили годовые максимумы. В сумме обыкновенный и привилегированные акции за указанный период (около 3,5 месяцев) принесли 20,5% и 21,5% соответственно. С учетом октябрьского дивиденда (27,54 руб.) это 25,5% и 26,5% доходности, - пишут эксперты в обзоре. - Нынешнее предновогоднее ралли в бумагах связано в том числе с ожиданием уже следующей дивидендной выплаты, которая должна быть формально одобрена на ВОСА на текущей неделе и выплачена в январе 2024 года. Размер составляет 35,17 руб. Долго- и среднесрочно "Татнефть" остается лидером по рентабельности и маржинальности в нефтяной отрасли. Являясь экспортером, компания относительно устойчива к режиму высоких ставок в России и позитивно реагирует на слабость рубля".

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