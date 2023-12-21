Цену акций Селигдара в ближайшие месяцы могут поддерживать ожидания дивидендов - "Велес Капитал"

Котировки акций "Селигдара" в ближайшие месяцы могут поддерживать дивидендные ожидания, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Эмитент в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году и 7,2 тонны в 2021 году). "Селигдар" намерен опубликовать полные операционные результаты за 2023 год до 20 января следующего года, - отмечает эксперт. - С технической точки зрения акции в декабре начали восстановление от минимумов с июля и на текущей неделе закрепляются выше 63 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика), что позволяет ожидать развития роста к 72 руб. (верхняя полоса Боллинджера и линия среднесрочного "медвежьего" тренда). Покупки, однако, проходят на сдержанных объемах, что может предупреждать об ограниченных силах "быков".

"Селигдар" в 2023 году стал единственной дивидендной историей среди наиболее ликвидных эмитентов золотодобывающего сектора, хотя доходность не превысила 3%. Данный фактор при условии высоких цен на золото и отсутствии значимого негатива на российском рынке в целом может поддерживать надежды на новые выплаты в следующем году. При наиболее оптимистичном сценарии цена акции в ближайшие месяцы вернется к максимуму текущего года на уровне 92,35 руб." - пишет Кожухова в материале.

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