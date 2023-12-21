Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, сообщается в обзоре экспертов.

"NBC Universal рассматривает возможность создания тематического парка-курорта в Великобритании, что ужесточит конкуренцию с Walt Disney, которая планирует инвестировать в эту сферу и круизные линии $60 млрд в течение десяти лет. Несмотря на возможное давление на котировки бумаг эмитента в ближайшее время, мы в долгосрочной перспективе сохраняем рейтинг "покупать" с целевой ценой $120 за акцию", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов.

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