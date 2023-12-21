.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
21 декабря 2023 года 14:23
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Walt Disney Co. с прогнозной стоимостью на уровне $120 за штуку, сообщается в обзоре экспертов. "NBC Universal рассматривает возможность создания тематического парка-курорта в Великобритании, что ужесточит конкуренцию с Walt Disney, которая планирует инвестировать в эту сферу и круизные линии $60 млрд в течение десяти лет. Несмотря на возможное давление на котировки бумаг эмитента в ближайшее время, мы в долгосрочной перспективе сохраняем рейтинг "покупать" с целевой ценой $120 за акцию", - указывают старший аналитик Сергей Вахрамеев и аналитик Георгий Горбунов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-WALT/DISNEY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
.
21 декабря 2023 года 16:54
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций ведущей научно-исследовательской и инновационной фармацевтической компании Китая Hansoh Pharmaceutical Group, сообщается в обзоре аналитиков. "Акции эмитента обвалились в четверг на 11% на новости об эксклюзивной договоренности с... читать дальше
.21 декабря 2023 года 16:18
БКС Экспресс досрочно закрыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 660 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 9 месяцев", открытую 9 августа 2023 года, сообщается в материале аналитиков. "Акция была куплена в августе после июльской просадки и перед началом осенней дивидендной... читать дальше
.21 декабря 2023 года 15:42
Котировки акций "Селигдара" в ближайшие месяцы могут поддерживать дивидендные ожидания, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Эмитент в четверг заявил, что в 2023 году увеличил производство золота до более 8 тонн (против 7,55 тонны в 2022 году... читать дальше
.21 декабря 2023 года 14:58
Аналитики инвестиционного банка "Синара" по-прежнему сохраняют позитивную оценку перспектив цены акций Sands China и Galaxy Entertainment, сообщается в обзоре. "Согласно последнему отчету Ctrip, по состоянию на 12 декабря бронирование отелей в КНР на период новогодних праздников выросло в три раза... читать дальше
.21 декабря 2023 года 14:01
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 4182 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,88%, стоп-приказ: 3725 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "С технической точки зрения... читать дальше
.21 декабря 2023 года 13:37
Металлургические компании РФ, скорее всего, сформируют дивиденды на уровне средней доходности рынка в 12-15% годовых, полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Несмотря на возможный спад спроса на сталь в строительном секторе из-за снижения темпов строительства жилья, наш базовый прогноз по... читать дальше
.21 декабря 2023 года 13:16
Цена золота может вернуться на исторические максимумы в начале 2024 года, считает ведущий аналитик инвесткомпании "Финам" Александр Потавин. "Индекс доллара за прошедшие сутки остался на прежних уровнях, поэтому и цена на золото пока не уходит из зоны консолидации в районе $2040/унц., - пишет... читать дальше
.21 декабря 2023 года 12:52
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $132 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания отчитается о финансовых результатах за III... читать дальше
.21 декабря 2023 года 12:27
Freedom Finance Global открыл торговую идею: продавать акции Sunrun Inc. с целью $14,8 на горизонте двух месяцев. Цена входа: текущая рыночная, стоп-лосс лучше всего установить на уровне $20, сообщается в комментарии аналитика Дмитрия Позднякова. Ключевые аргументы эксперта в пользу идеи: -... читать дальше
.21 декабря 2023 года 11:37
ГК "Самолет" станет ключевым бенефициаром новых правил льготной ипотеки, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Изменения в правилах льготной ипотеки вступают в силу с 23 декабря. Новые меры созданы для охлаждения рынка жилой недвижимости, который существенно прибавил после введения... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.