"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Самолета с целью 4182 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 4182 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,88%, стоп-приказ: 3725 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"С технической точки зрения котировки движутся в рамках восходящего тренда, цена откатилась к уровню поддержки, - указывают эксперты. - Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - у ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 3725 руб. риск на портфель составит 0,39%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02".

Группа входит в число системообразующих организаций российской экономики и занимает первое место в Московском регионе и второе место в России по объемам текущего строительства, подчеркивается в комментарии. На конец 2022 года внешняя оценка активов компании достигла 761,0 млрд руб., включая земельный банк объемом 45,9 млн квадратных метров реализуемой площади и бренд стоимостью 40,2 млрд руб.

ПАО ГК "Самолет" - самая быстрорастущая публичная компания в России по итогам 2021 года и одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента.

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