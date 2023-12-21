"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Nike с целью $132

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Nike Inc. с целью $132 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 8,7%, стоп-приказ: $117, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 года в пятницу, 22 декабря. Аналитики ожидают, что выручка составит $13,39 млрд, а прибыль на акцию - $0,84. Учитывая позитивные отчеты компаний из индустрии и замедляющиеся темпы инфляции, ожидается, что результаты Nike превзойдут прогнозы аналитиков.

"С технической точки зрения цена акции подошла к сильному локальному уровню сопротивления, при пробитии которого появляется импульс движения наверх. Идея на рост бумаги с целью $132. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $117 риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,41", - указывают аналитики "Финама".

Nike - американская транснациональная компания, специализирующаяся на производстве спортивной одежды и обуви.

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