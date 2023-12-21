Плавное снижение доходностей ОФЗ в четверг продолжится - ПСБ

Плавное снижение доходностей ОФЗ в четверг, скорее всего, продолжится, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Снижение кривой ОФЗ в среду продолжилось - доходность 3-летних бумаг достигла 11,79% (-10 б.п.), 10-летних - 11,85% (-5 б.п.), - констатирует эксперт. - Закрытие года по доходностям госбумаг ожидаем вблизи минимумов ноября - ~11,6% годовых на сроке 3-10 лет. В четверг ожидаем продолжения плавного снижения доходностей ОФЗ".

Аналитики напоминают, что Минфин в среду предложил на аукционе 14-летний выпуск ОФЗ на 10 млрд рублей; спрос составил 24 млрд рублей, в результате чего был размещен весь предложенный объем с доходностью 12% годовых. На фоне сохранения жесткой ДКП ЦБ продолжительное время, бумаги с плавающим купоном, на взгляд экспертов банка, остаются привлекательными.

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