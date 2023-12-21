Реинвестирование дивидендов послужит важным фактором поддержки рынка акций до конца года - БКС Экспресс

Реинвестирование дивидендов послужит важным фактором поддержки рынка акций до конца года и в январе 2024 года, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин.

"Важным фактором поддержки голубых фишек в ближайшие недели станет реинвестирование дивидендных потоков, которые начинают приходить от российских компаний, - отмечается в комментарии. - Многие участники рынка склонны возвращать эти средства обратно в акции, создавая тем самым дополнительный спрос. В первую очередь высокие выплаты в абсолютном выражении ожидаются по "ЛУКОЙЛу" (отсечка уже прошла), "Роснефти", "Норникелю", "Татнефти", "Газпром нефти". Совокупно за ближайшие недели может быть реинвестировано в акции около 75-94 млрд руб. С учетом лага во времени между датой отсечки и поступлением дивидендов на счета акционеров активные притоки на рынок, вероятно, появятся ближе к концу декабря 2023 года. Причем процесс реинвестирования может растянуться на какое-то время, поэтому наиболее заметное влияние на рынок будет в январе 2024 года".

На взгляд эксперта, по индексу Мосбиржи общая картина пока не меняется. "Котировки отскочили после ложного пробоя нижней границы боковика, а также тестирования нижней границы годового растущего тренда, - указывают они. - Из-за новогодних праздников активность участников в следующие сессии может снизиться. В результате индексу может быть сложно подняться выше середины бокового коридора на 3150 пунктов. По-настоящему значимым уровнем технического сопротивления выступает отметка 3240 пунктов, но о ее пробое наверх, вероятно, можно будет говорить лишь в начале следующего года".

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