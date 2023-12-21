Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- пересмотренный ВВП США в III кв. 2023 года (16:30 МСК);

- недельные обращения за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в декабре (16:30 МСК);

- завершается период приема заявок в рамках IPO Мосгорломбарда;

- квартальная экспирация фьючерсов на акции, индексы и валюту на "Московской бирже".

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