"Финам" установил целевую цену акций Bank of America на уровне $38,8

"Финам" установил целевую цену акций Bank of America Corp. на уровне $38,8 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале Игоря Додонова.

"Bank of America, как и другие крупные банки США, успешно прошел через весенние потрясения в секторе, выдержал стресс-тесты ФРС и показывает в целом неплохие финансовые результаты в этом году, - пишет эксперт. - Мы полагаем, что благодаря высокой диверсификации и большим масштабам бизнеса, а также сильным капитальным позициям ведущие игроки продолжат уверенно смотреться в финансовом плане в нынешних сложных экономических условиях, и рассчитываем на улучшение отношения инвесторов к их акциям. Акции Bank of America торгуются с заметным дисконтом к аналогам и собственным историческим мультипликаторам и, на наш взгляд, интересны для среднесрочных покупок".

Bank of America - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям.

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