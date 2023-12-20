Татнефть и ЛУКОЙЛ - фавориты нефтегазового сектора в 2024г - "БКС МИ"

Акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" являются фаворитами нефтегазового сектора в следующем году, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2024 год.

"Сохраняем позитивный взгляд на обыкновенные акции "Татнефти". Цель на год - 850 рублей за бумагу. У "Татнефти" наиболее привлекательная оценка среди нефтегазовых компаний и потенциально значительное превышение дивидендных ожиданий, если компания выплатит больше минимальных 50% чистой прибыли после выплаты 100% чистой прибыли по РСБУ в 3К23", - пишут эксперты.

Они подтверждают нейтральный взгляд на "ЛУКОЙЛ" и цель на год на уровне 8500 рублей за акцию. "Если правительство одобрит выкуп до 25% акций у инвесторов из "недружественных" стран с дисконтом не менее 50% к текущим ценам, по нашим оценкам, стоимость акций "ЛУКОЙЛа" может увеличиться на 15-34% (в зависимости от конкретных параметров сделки), - прогнозируют стратеги инвесткомпании. - Мы немного понижаем оценку дивидендных выплат на 2023 год до 1000 рублей на акцию со все еще привлекательной дивидендной доходностью на уровне 14%, но отмечаем возможность превышения этого уровня".

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