S&P 500 может достигнуть отметки 5000п в начале 2024г - БКС Экспресс

S&P 500 может достигнуть отметки 5000 пунктов в начале 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Накануне вновь переписаны исторические максимумы у индустриального Dow Jones и годовые пики в широком S&P 500 и высокотехнологичном NASDAQ Composite, - отмечает аналитик. - Ралли не останавливается вот уже два месяца - подъем с октябрьского дна превышает 16%. Волатильность низкая, страховка от коррекции (VIX) дешевая, эйфория сильная. А глобальный фондовый поводырь, задающий тон большинству площадок акций в мире, в процентной готовности от покорения своих исторических максимумов".

С технической точки зрения у исторического максимума S&P 500 возможно замедление подъема - участники на повышение могут решить зафиксировать значительную прибыль, а игроки на понижение попытаться сыграть в шорт, полагает Зельцер. Откат от пика ограничен теперь предыдущим максимумом года, и это поддержка на 4600п.

"Однако у желающих открыть короткие позиции должен быть четкий план ликвидации на случай продолжения безостановочного роста рынка, и здесь помогут защитные стоп-приказы: предполагаемая доходность от спекулятивной сделки явно должна быть выше риска на позицию. А в перспективе начала 2024 года в S&P 500 уже не исключается движение на круглые 5000 пунктов, где и стоит задуматься над сокращением долгосрочных лонгов", - указывает эксперт БКС Экспресс.

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