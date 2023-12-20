S&P 500, скорее всего, протестирует отметку 4800п в ближайшее время - Freedom Finance Global

S&P 500, скорее всего, протестирует отметку 4800 пунктов в ближайшее время, после чего начнется коррекция, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко.

"Накануне S&P 500 продолжил восходящее движение и пробил сопротивление на отметке 4750 пунктов, - указывает эксперт. - Перекупленность по индикатору RSI остается максимальной с сентября 2020 года, но риск образования "медвежьей" дивергенции временно ушел. Восходящий импульс пока выглядит очень сильным. Уровень 4800 пунктов, скорее всего, будет протестирован индексом широкого рынка в ближайшее время. Впрочем, от зоны 4750-4800 мы ожидаем начала коррекционной фазы. Позиции "быков" ослабнут в случае ухода S&P 500 ниже 4695 пунктов".

На взгляд Ващенко, волатильность в ходе предстоящей сессии будет низкой, как и баланс рисков. Важных релизов макростатистики или корпоративных событий, которые могли бы спровоцировать резкие колебания рынка, не запланировано. "Индекс страха" VIX, вероятно, останется в диапазоне 12-13 пунктов, сигнализируя о нейтральном настрое инвесторов, допускает аналитик.

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