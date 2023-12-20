"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Microsoft с целью $400

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Microsoft Corp. с целью $400 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,18%, стоп-приказ: $360, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"24 октября компания представила отчетность за I квартал 2024 финансового года, показав выручку на 3,66% выше ожиданий, а прибыль - на 12,66%. Благодаря присутствию на всех уровнях облачного стека, включая приложения, платформы и инфраструктуру, у Microsoft есть возможность извлечь выгоду из ряда долгосрочных тенденций. К их числу можно отнести внедрение общедоступных облачных сервисов и SaaS, цифровую трансформацию, генеративный искусственный интеллект, BI-аналитику и DevOps", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения котировки находятся в восходящем тренде. Цена пробила уровень сопротивления и откатилась к нему как к уровню поддержки. "Стоп-лосс" можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении "стоп-заявки" на уровне $360 риск на портфель составит 0,35%", - указывают в "Финаме".

Microsoft - американская публичная транснациональная корпорация, один из крупнейших разработчиков в сфере проприетарного программного обеспечения для различного рода вычислительной техники - персональных компьютеров, игровых приставок, КПК, мобильных телефонов и прочего.

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