Дивдоходность акций Газпрома за 2023г может составить 12% - ПСБ

Дивидендная доходность акций "Газпрома" по итогам текущего года может составить 12%, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Совет директоров "Газпрома" утвердил сокращение инвестпрограммы 2024 года до 1,6 трлн рублей (с 2 трлн рублей в 2023 году). Считаем это положительным моментом, учитывая, что, согласно отчету за первое полугодие, потока от операционной деятельности недостаточно для финансирования такой масштабной инвестпрограммы, а долговые метрики не улучшаются. Однако новость ожидаемая, так как это обсуждалось еще в октябре. Также "Газпром" раскрыл ожидания по EBITDA за 2023 год - 2,2 трлн руб. (минус 39,5% г/г), а долговая нагрузка на конец года ожидается на уровне 2,3х. Так как по дивидендной политике порогом для уменьшения дивидендов является уровень долговой нагрузки в 2,5х, то ожидаемый концерном уровень настраивает на возможность выплат. По нашим оценкам, она составит 20 руб./акцию, доходность - 12%", - указывают эксперты в комментарии.

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