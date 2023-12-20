"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать бумаги Etalon с целью 90 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею "покупать бумаги Etalon с целью 90 рублей за штуку на март 2024 года", что предполагает потенциал роста 12% от текущего уровня, сообщается в материале.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги:

- смена юрисдикции (15 декабря 2023 года акционеры группы утвердили редомициляцию с Кипра в Россию);

- возврат к выплате дивидендов.

К возможным рискам инвестиционной идеи, по мнению аналитиков, можно отнести затягивание процесса переезда, а также риски снижения объема продаж жилья.

Etalon - один из ведущих застройщиков по объему строительства в России. Основная деятельность компании - строительство и реализация жилой недвижимости в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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