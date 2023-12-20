Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика из России, Германии и США, данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США:

- Индекс цен производителей в России и Германии в ноябре;

- Индекс доверия потребителей в США от Conference Board в декабре;

- Продажи на вторичном рынке жилья в США за ноябрь;

- Недельные данные Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- Индекс потребительского климата Германии от GfК на январь.

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