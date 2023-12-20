.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в среду - ПСБ
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
20 декабря 2023 года 11:19
Курс рубля, вероятно, останется около 90 руб./$1 в среду - ПСБ
Пара доллар/рубль, вероятно, продолжит проторговывать район 90 руб./$1 в среду в отсутствие активизации экспортеров и сильных движений на рынке нефти, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Продолжаем ожидать рост предложения валюты за счет скорой даты уплаты налогов. В его отсутствие, а также ввиду признаков торможения восстановления нефтяных котировок волатильность на валютном рынке может остаться невысокой. Рассчитываем, что в среду доллар будет колебаться в пределах 89,5-90,5 руб./$1", - указывает эксперт в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
20 декабря 2023 года 19:05
"Финам" установил целевую цену акций Bank of America Corp. на уровне $38,8 за штуку, что предполагает потенциал роста на 16% и рейтинг "покупать", сообщается в аналитическом материале Игоря Додонова. "Bank of America, как и другие крупные банки США, успешно прошел через весенние потрясения в... читать дальше
.20 декабря 2023 года 18:32
"Финам" подтверждает рейтинг расписок ГК "Мать и дитя"(MD Medical Group) на уровне "лучше рынка", сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. На российском рынке, по мнению экспертов, интерес представляют бумаги ГК "Мать и дитя", одного из ведущих игроков частного сектора... читать дальше
.20 декабря 2023 года 17:52
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив финансового сектора РФ в следующем году, сообщается в стратегии аналитиков на 2024 год. "Мы прогнозируем сильные итоги 2023 года и видим возможности удержания рекордных результатов основным фактором поддержки в 2024 году, -... читать дальше
.20 декабря 2023 года 17:23
Акции "Татнефти" и "ЛУКОЙЛа" являются фаворитами нефтегазового сектора в следующем году, говорится в стратегии аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") на 2024 год. "Сохраняем позитивный взгляд на обыкновенные акции "Татнефти". Цель на год - 850 рублей за бумагу. У "Татнефти" наиболее... читать дальше
.20 декабря 2023 года 16:44
S&P 500 может достигнуть отметки 5000 пунктов в начале 2024 года, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. "Накануне вновь переписаны исторические максимумы у индустриального Dow Jones и годовые пики в широком S&P 500 и высокотехнологичном NASDAQ Composite, - отмечает аналитик. - Ралли не... читать дальше
.20 декабря 2023 года 15:57
Акции "Газпрома" спекулятивно интересны в первой половине 2024 года, полагают аналитики "Солид Брокер". "Совет директоров "Газпрома" утвердил инвестиционную программу и бюджет на 2024 год, - отмечается в комментарии. - По сути, менеджмент "Газпром"а озвучил ориентиры по итогам 2023 и 2024 года.... читать дальше
.20 декабря 2023 года 15:18
S&P 500, скорее всего, протестирует отметку 4800 пунктов в ближайшее время, после чего начнется коррекция, говорится в комментарии заместителя директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгия Ващенко. "Накануне S&P 500 продолжил восходящее движение и пробил сопротивление на... читать дальше
.20 декабря 2023 года 14:53
Вероятна реализация "бычьего" сценария на рынке нефти в начале 2024 года, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня ускорили повышение и прибавляли около 1,5%, - констатирует эксперт. - Цены в условиях перебоев с... читать дальше
.20 декабря 2023 года 14:27
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4200 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 38,93%, стоп-приказ: 2650 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Банк России принял решение... читать дальше
.20 декабря 2023 года 14:03
Газпромбанк (ГПБ) сохраняет позитивную оценку акций "Полюса", рекомендация - "покупать" с прогнозной стоимостью 14000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков. "Рост международной цены золота более чем на 10% с начала года (выше $2000 за тройскую унцию) в совокупности с ослаблением рубля... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.