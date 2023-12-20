Рубль, скорее всего, будет торговаться около 90 руб.$1 в среду - SberCIB

Валютная пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться около уровня 90 руб.$1 в среду, волатильность рубля остается низкой, говорится в аналитическом материале SberCIB Investment Research.

"Мы ожидаем, что в среду нефть марки Brent продолжит торговаться в диапазоне $79-80 за баррель", - указывают эксперты инвестбанка.

"Доходности ОФЗ с фиксированным купоном во вторник снизились в среднем еще на 7 б.п. В среду на аукционе Минфин РФ предложит лишь один выпуск - 14-летние ОФЗ с фиксированным купоном. Объем предложения ограничен 10 млрд руб., что является весьма скромной суммой. В этих условиях ситуация на рынке российского госдолга в среду, скорее всего, будет стабильной", - отмечают аналитики SberCIB.

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