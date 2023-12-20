Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх 3100п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может протестировать снизу вверх уровень 3100 пунктов на торгах в среду, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"На данный момент сложно говорить о возможности закрепления рынка выше данного уровня, динамика бумаг Сбербанка и "Газпрома" не внушает оптимизм. Допускаем сохранение сегментированного спроса, выделяем акции металлургов, "Магнита" и "Софтлайн", - указывает эксперт в комментарии.

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