S&P500 может переписать исторический максимум до конца декабря - "Мои Инвестиции"

Индекс S&P500 с высокой долей вероятности может переписать исторический максимум до конца текущего месяца, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Начинается рождественская неделя, традиционно сильная с точки зрения динамики рынка акций США - с 1950 года в 80% случаев индекс рос в этот период в среднем на 1,4%. До исторического максимума сейчас осталось вырасти на 1%", - отмечают эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.