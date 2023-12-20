Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Газпрома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций "Газпрома", дивидендная доходность бумаги по итогам 2023 года может составить 13%, сообщается в комментарии старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Заместитель председателя правления компании Фамил Садыгов озвучил некоторые ожидаемые финансовые результаты за 2023 год. Во-первых, EBITDA прогнозируется в размере порядка 2,2 трлн руб. (по итогам 2022 год - 3,6 трлн руб.), в том числе 1 трлн руб. за счет нефтяного сегмента. Во-вторых, инвестиционная программа эмитента на текущий год составит почти 2 трлн руб., а в следующем сократится на 0,4 трлн руб. В-третьих, отношение чистого долга к EBITDA на конец 2023 года оценивается в 2,3, и при таком значении совет директоров имеет все основания рекомендовать выплатить в виде дивидендов 50% чистой прибыли, как предусмотрено дивидендной политикой, - указывают эксперты. - Информация о коэффициенте левереджа, полагаем, укрепит уверенность рынка в выплате дивидендов за 2023 год. Размер дивидендов должно рекомендовать правление, затем этот вопрос рассмотрит совет директоров, а финальное решение за акционерами. Мы прогнозируем дивиденды за 2023 год на уровне 21 руб./акцию (дивдоходность - 13%). Что касается показателя EBITDA, то наша текущая оценка на 7% выше, чем названная Ф. Садыговым, поэтому новость в целом для нас выглядит лишь слегка позитивной".

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