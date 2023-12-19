Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Lululemon до $410

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Lululemon athletica до $410 за штуку, сообщается в комментарии заместителя директора аналитического департамента Георгия Ващенко.

"Результаты эмитента за третий квартал текущего финансового года, на наш, взгляд, получились смешанными. С одной стороны, выручка оказалась у верхней границы собственного "гайденса" компании, превысив консенсус, а стратегия реализуется с опережением графика. С другой стороны, квартальный рост выручки и темпы открытия новых магазинов замедлились. Рентабельность заметно сократилась из-за вынужденного списания активов. Об эффекте от сделки с Peloton еще не сообщалось, - отмечает эксперт. - Прогноз на четвертый квартал предполагает замедление роста. Из позитивных моментов можно отметить, что у компании пока нет чистого долга. Котировки акций в некоторой степени поддерживаются за счет программы выкупа. Lululemon торгуется значительно дороже аналогов, таких как Nike Inc., TJX Cos., Delta apparel и др., при меньших или сопоставимых уровнях рентабельности основных показателей и темпах роста выручки".

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