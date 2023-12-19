Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги Магнита, Х5 и М.Видео в 2024г - ГПБ

Инвесторам стоит обратить внимание на бумаги "Магнита", X5 Retail Group и "М.Видео" в следующем году, эмитенты будут показывать опережающую динамику розничной выручки и рентабельности, считают аналитики Газпромбанка (ГПБ).

"2023 год ознаменовался довольно резким переходом россиян от сберегательной модели поведения к потребительской на фоне роста реальных располагаемых доходов и девальвации рубля. Бенефициарами реализации отложенного спроса стала непродовольственная розница, в частности сегмент товаров длительного пользования, таких как БТЭ и автомобили. В продовольственной рознице это привело к снижению ценовой чувствительности и росту рентабельности ритейлеров. Мы отдаем предпочтение акциям "Магнита", X5 Retail Group и "М.Видео", которые будут показывать опережающую динамику розничной выручки и рентабельности, - пишут эксперты в стратегии на 2024 год. - Полагаем, что лидеры рынка продовольственной розницы "Магнит" и Х5 продолжат показывать опережающую динамику выручки за счет открытия новых магазинов, а также покупки региональных торговых сетей. При этом порядка половины новых магазинов федеральных продовольственных сетей будут, как и прежде, открываться на месте существующих магазинов. Это позволит избежать конкуренции за торговую недвижимость и персонал и получить высокий покупательский трафик с момента открытия. "М.Видео" выиграет от реализации отложенного спроса на БТЭ в свете восстановления потребительской уверенности и роста реальных располагаемых доходов россиян".

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