Краткосрочная динамика рубля приобретает консолидационный характер - БКС Экспресс

Краткосрочная динамика рубля приобретает консолидационный характер, при этом сырьевой фактор все же способен привести к возобновлению нисходящей динамики национальной валюты в среднесрочной перспективе, считает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Бабин.

"Вероятно, на текущем уровне спрос на иностранную валюту сбалансирован достаточным предложением. Таким образом, в противовес усилению покупок валюты, связанному с традиционным для конца года всплеском потребительской активности и бюджетных трат, продажи со стороны экспортеров существенно увеличились благодаря значительным обязательствам в рамках недавно принятых мер. Это уже несколько сессий сохраняет ценовое равновесие на валютном рынке, - пишет аналитик в обзоре. - Сырьевой фактор все же способен привести к возобновлению нисходящей динамики рубля в среднесрочной перспективе. Хотя нефтяные цены хорошо отскочили от установленных на прошлой неделе пятимесячных минимумов, они остаются на относительно низких уровнях. В то же время из-за лага во времени, с которым этот драйвер влияет на экспортную выручку, она еще не в полной мере отразила провал котировок нефти, произошедший за последние несколько месяцев".

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