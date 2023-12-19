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19 декабря 2023 года 15:48
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Бумаги эмитента снизились в понедельник в стоимости на 1%, так как компания в ближайшие дни приостановит продажи своих смарт-часов по решению Федерального торгового агентства в связи с нарушением патентов конкурента. Мы не ожидаем значительного негативного влияния на котировки, поскольку доля Apple Watch в выручке компании составляет всего 4,7%, а приостановка продаж носит лишь временный характер", - указывают эксперты. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-APPLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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