Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $192 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Бумаги эмитента снизились в понедельник в стоимости на 1%, так как компания в ближайшие дни приостановит продажи своих смарт-часов по решению Федерального торгового агентства в связи с нарушением патентов конкурента. Мы не ожидаем значительного негативного влияния на котировки, поскольку доля Apple Watch в выручке компании составляет всего 4,7%, а приостановка продаж носит лишь временный характер", - указывают эксперты.

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