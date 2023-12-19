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19 декабря 2023 года 15:18
S&P 500, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 4715-4765п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, скорее всего, проведет торговую сессию вторника в диапазоне 4715-4765 пунктов, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Александра Шмидт. "Полагаем, что предстоящие торги будут характеризоваться низкой внутридневной волатильностью при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на колебания индекса S&P 500 в диапазоне 4715-4765 пунктов, - указывает эксперт в материале инвесткомпании. - Во вторник будет опубликована ноябрьская статистика числа выданных разрешений на строительство и объема начатых строек домов. Определяющими для движения рынков эти данные не станут, но могут повлиять на настроения инвесторов в случае значительного отклонения фактических значений от ожидаемых. Котировки нефти, скорее всего, останутся вблизи пиковых отметок за последние две недели, поскольку все больше компаний приостанавливают перевозки по Красному морю после череды нападений на суда. "Индекс страха" VIX продолжает колебаться около недавних многолетних минимумов вблизи 12 пунктов. На нейтральный баланс рисков также указывает динамика фьючерсов на премаркете. Акции big tech в основном выглядели лучше широкого рынка в понедельник, эта тенденция может сохраниться и во вторник. Отметим, что рынок постепенно теряет поддержку от реализации программ buyback: приближение сезона отчетов означает наступление блэкаут-периода для обратного выкупа акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ/АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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