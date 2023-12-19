"Газпромбанк Инвестиции" открыл торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 17,5 руб

Аналитики "Газпромбанк Инвестиции" открыли торговую идею: покупать акции Совкомбанка с целью 17,5 рубля за штуку на декабрь 2024 года, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, сообщается в материале.

Эксперты указывают на следующие причины потенциального роста цены бумаги:

- сильный менеджмент банка;

- недооценка по мультипликаторам.

К возможным рискам инвестиционной идеи, по мнению аналитиков, можно отнести ужесточение требований Банка России к банкам, а также возможное падение ВВП России в 2024 году из-за снижения цен на нефть.

Совкомбанк - частный российский банк федерального масштаба, относится к системно значимым банкам.

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