Самолет, Etalon и Группа ЛСР - фавориты сектора в 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"

"Самолет", Etalon и "Группа ЛСР" останутся фаворитами сектора жилищного строительства в 2024 году, отмечается в стратегии аналитиков "Газпромбанк Инвестиции" на 2024 год.

"Сектор жилищного строительства в 2023 году попал под влияние сильных макротрендов, которые в конечном итоге оказались позитивны для первичного рынка недвижимости, - пишет аналитик Марат Ибрагимов. - В свете завершения госпрограммы льготной ипотеки 1 июля 2024 года мы ожидаем сохранения повышенного спроса на жилье эконом- и комфорт-класса в 1П24. Завершение стандартной программы господдержки ипотеки при расширении адресных программ (семейная, социальная) будет оказывать смешанное влияние на рынок в 2П24. Мы полагаем, что в выигрыше останутся девелоперы с растущим портфелем активных проектов, такие как "Самолет", Etalon и "Группа ЛСР".

Эти компании увеличили свои портфели проектов за счет объема предложения жилья и, как следствие, демонстрируют впечатляющие темпы роста продаж недвижимости, подчеркивает эксперт.

"Стандартная программа господдержки ипотеки действует до 1 июля 2024 года, и пока нет оснований ожидать, что правительство продлит ее действие, - считает Ибрагимов. - Между тем в условиях увеличения разрыва между рыночной и субсидированной ипотечной ставкой (с 3,4 п.п. в начале года до 6,4 п.п. в конце) привлекательность субсидированной ипотеки существенно повысилась. В этом контексте мы ожидаем, что как минимум до середины 2024 года на первичном рынке недвижимости будет наблюдаться повышенный спрос, в том числе за счет перетока части спроса с вторичного рынка недвижимости".

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