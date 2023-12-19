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19 декабря 2023 года 13:16
Акции нефтяных компаний предпочтительнее акций газового сегмента - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции нефтяных компаний предпочтительнее акций газового сегмента, говорится в стратегии "Газпромбанк Инвестиции" на 2024 год. "Мы считаем акции нефтяных компаний предпочтительнее акций газового сегмента на фоне высоких цен на нефть и нефтепродукты, - пишут аналитики Андрей Полищук и Валентина Гилева. - В 2024 году, кроме дивидендных выплат, стоит сфокусироваться на компаниях с потенциалом роста добычи. В нефтяном сегменте мы выделяем акции "Татнефти" и "Роснефти", которые смогут предложить самые высокие доходности в отрасли, тогда как в газовом секторе - "Газпром" из-за низкой оценки рынком по сравнению с "НОВАТЭКом", который уже продемонстрировал существенный рост стоимости в 2023 году. Мы также отдаем предпочтение акциям "Транснефти", у которых сохраняется потенциал к повышению дивидендных отчислений". Эксперты полагают, что "Татнефть" и "ЛУКОЙЛ" смогут предложить самые высокие дивдоходности в отрасли. При этом они выделяют "Татнефть", которая обладает наибольшим потенциалом роста дивидендов за счет возможного перехода на выплату 100% свободного денежного потока по году. "Тем не менее мы пока консервативно оцениваем выплаты "Татнефти" на уровне 89,9 руб./акц. по итогам 2024 года. "ЛУКОЙЛ" в свою очередь сможет предложить дивиденд на уровне 1167 руб./акц.", - указывают Полищук и Гилева. Несмотря на рост процентных расходов на фоне повышения ставки ЦБ, эксперты выделяют акции "Роснефти" как одни из самых перспективных на горизонте 2024 года. Они обращають внимание на чрезвычайно сильные результаты компании по итогам 3К23, которые были недооценены рынком. "Мы ожидаем, что в 2024 году EBITDA "Роснефти" превысит 3300 млрд руб. При этом компания предложит дивидендную доходность на уровне, сопоставимом с инструментами рынка фиксированной доходности. Так, мы ожидаем, что "Роснефть" выплатит 65,2 руб./акц. по итогам 2024 года", - пишут стратеги "Газпромбанк Инвестции". "Транснефть", на взгляд аналитиков, вышла на новый уровень дивидендных выплат и будет как минимум его поддерживать. Они ожидают, что по итогам 2023 года дивиденд составит 17145 руб./акц. при выплатах 50% от чистой прибыли. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НЕФТЯНКА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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