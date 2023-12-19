Новые санкции не окажут существенного влияния на стоимость акций АЛРОСА - "Мои Инвестиции"

Новые санкции не окажут существенного влияния на стоимость акций "АЛРОСА", полагают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"18 декабря ЕС согласовал 12-й пакет санкций против РФ, ограничивающий импорт алмазов. Запрет касается всех алмазов из России, - экспортированных, перевозимых транзитом через РФ и обработанных в третьих странах - следует из заявления Еврокомиссии, - отмечают эксперты Дмитрий Глушаков, Никанор Халин и Иван Сальковский. - Считаем, что новые ограничения ЕС уже отражены в стоимости акций "АЛРОСА" и не окажут существенного влияния на компанию: с 1-го полугодия 2022 года её продукция уже перестала напрямую поставляться на рынок Европы. Кроме того, компания добывает 30% всех алмазов в мире, в то время как Европа составляет менее 10% от глобального спроса на драгоценные камни".

Также аналитики напоминают, что сейчас не существует механизма, который позволял бы подтвердить точное происхождение алмаза. Даже в случае появления такого инструмента бриллианты из камней "АЛРОСА" могут быть реализованы на других рынках.

"Сохраняем положительный взгляд на "АЛРОСА" на фоне улучшения импортных ограничений в Индии. По нашим оценкам, при текущем курсе рубля и восстановлении цен акции компании торгуются по мультипликатору EV/EBITDA ''24 1,8-2,5х (дисконт более 60% к историческому уровню). Доходность по FCF на 2024 год составит 17-23%, если цены не восстановятся - 14%", - заключают стратеги телеграм-канала.

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