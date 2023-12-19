Индекс Мосбиржи вряд ли превысит уровень 3100п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи вряд ли превысит уровень 3100 пунктов во вторник и будет торговаться в пределах диапазона 3050-3100 пунктов, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Индекс Мосбиржи торгуется около нуля после бурного роста в последние два дня, - пишут эксперты. - На рынке наблюдается смешанная динамика. Мы отдаём предпочтение тем акциям, котировки которых ещё не восстановились. В бумагах "Софтлайна" может быть существенный апсайд. Акции "ВСМПО-АВИСМА" смотрятся спекулятивно интересно. Из-за введённых ранее экспортных ограничений со стороны США они на 43% ниже значений середины сентября и могут сильно вырасти на фоне попыток инвесторов найти отстающие бумаги".

По мнению аналитиков банка, акции "МТС" также могут быть интересны для долгосрочных инвесторов. "Это классическая дивидендная история, в которой многое определяет уровень ключевой ставки. - отмечается в комментарии. - Поэтому бумаги "МТС" могут вернуться к росту по мере начала цикла снижения ставки. При этом потенциал их снижения ограничен, а дивидендная доходность составляет около 13,5% по текущим котировкам".

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