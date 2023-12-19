Драйверы для среднесрочного роста котировок акций Газпрома пока отсутствуют - "Велес Капитал"

Драйверы для среднесрочного роста котировок акций "Газпрома" пока отсутствуют, считает аналитки инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Судя по доступным на данный момент финансовым результатам "Газпрома" за 9 месяцев 2023 года, дивиденды компании в текущем периоде если и будут, то более низкие, чем год назад, особенно учитывая высокую базу сравнения и рекордную доходность предыдущих выплат за 1-е полугодие 2022 года (24%) в размере 51,03 рубля на акцию, - отмечает эксперт. - Бюджет компании на 2024 год будет рассмотрен на совете директоров 19 декабря, при этом в "Газпроме" сообщили, что изменение долговых метрик (очевидно, связанных с ростом процентных ставок) не должно повлиять на предложения руководства по дивидендам".

По мнению Кожуховой, в 2024 году "Газпрому" и другим российским газовым компаниям также может быть непросто из-за усиления санкционного давления и высоких процентных ставок, что будет ограничивать возможности по дивидендным выплатам. Так, страны ЕС разрабатывают новые ограничения для российских газовых компаний, в рамках которых смогут на национальном уровне запрещать доступ к своей газотранспортной инфраструктуре, в том числе к терминалам СПГ.

"В целом у "Газпрома" на данный момент отсутствуют драйверы для среднесрочного восходящего движения и, соответственно, наращивания покупок: перспектива дивидендов неопределенна, что по умолчанию делает акции менее привлекательными, нежели бумаги конкурентов, осуществляющих выплаты, - резюмирует аналитик инвесткомпании. - С технической точки зрения среднесрочно "Газпром" остается под нисходящим давлением при положении ниже сопротивления 185 руб. Стоит учитывать, что до изменения фундаментальных факторов акции могут находиться в рамках широкого диапазона 150-185 руб.".

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