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19 декабря 2023 года 10:52
ПСБ сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив акций Соллерса
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Екатерины Хейфец. "Автопроизводитель объявил о старте продаж нового пикапа с бензиновым двигателем, - напоминает эксперт. - а новостях о старте продаж бумаги компании подскочили на 23%. "Соллерс" является одним из главных бенефициаров ухода с рынка иностранных автопроизводителей. Компания успешно расширяет свое присутствие на рынке и локализирует производство (за 9 месяцев "Соллерс" смог нарастить продажи на 39%). Автомобильный рынок в 2023 году фиксирует рекордные показатели роста. Мы ожидаем, что по итогам текущего года компания покажет сильные финансовые результаты. Тем не менее, в I полугодии 2024 году мы ожидаем относительное охлаждение спроса на фоне повышенной ставки (доля кредитных продаж авто в общем объеме превышает 50%) и утильсбора. Однако по итогам 2024 года считаем, что авторынок покажет положительную динамику, что позволяет положительно оценивать среднесрочную перспективу для "Соллерса". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СОЛЛЕРС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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