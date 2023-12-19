Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет позитивную оценку среднесрочных перспектив акций "Соллерса", сообщается в комментарии аналитика Екатерины Хейфец.

"Автопроизводитель объявил о старте продаж нового пикапа с бензиновым двигателем, - напоминает эксперт. - а новостях о старте продаж бумаги компании подскочили на 23%. "Соллерс" является одним из главных бенефициаров ухода с рынка иностранных автопроизводителей. Компания успешно расширяет свое присутствие на рынке и локализирует производство (за 9 месяцев "Соллерс" смог нарастить продажи на 39%). Автомобильный рынок в 2023 году фиксирует рекордные показатели роста. Мы ожидаем, что по итогам текущего года компания покажет сильные финансовые результаты. Тем не менее, в I полугодии 2024 году мы ожидаем относительное охлаждение спроса на фоне повышенной ставки (доля кредитных продаж авто в общем объеме превышает 50%) и утильсбора. Однако по итогам 2024 года считаем, что авторынок покажет положительную динамику, что позволяет положительно оценивать среднесрочную перспективу для "Соллерса".

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