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19 декабря 2023 года 10:31
"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею: лонг в "префах" Транснефти против Сургутнефтегаза
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами): "лонг" в привилегированных акциях "Транснефти" против "шорта" в акциях "Сургутнефтегаза", открытую 20 ноября 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Эксперты ожидают, что к концу февраля торговая идея принесет еще 10% за счет сильной разницы в дивидендной доходности, оценке и катализаторах двух бумаг. Дробление акций "Транснефти" должно послужить мощным драйвером для котировок компании, полагают в "БКС МИ". "Наша целевая цена по "обычке" "Сургутнефтегаза" на 12 месяцев в размере 30 руб. за акцию дает 8% к текущей цене и избыточную доходность -13% с учетом акционерного капитала, - указывают аналитики. - Целевая цена по "префам" "Транснефти" в размере 200 000 руб. за бумагу указывает на потенциал роста 44% и избыточную доходность 26%."Преф" торгуется с мультипликатором 3,6x P/E 2024п, что на 29% ниже долгосрочного среднего. "Сургутнефтегаз" торгуется с дисконтом 30%, но, на наш взгляд, такая скидка не имеет значения ввиду очень низкой дивидендной доходности". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ/СУРГУТНЕФТЕГАЗ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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