Возможен подъем индекса Мосбиржи к отметке 3150п во вторник - БКС Экспресс

Возможен подъем индекса Мосбиржи к отметке 3150 пунктов во вторник, полагает аналитик БКС Экспресс Василий Карпунин.

"По индексу Мосбиржи сейчас развивается полноценный отскок после ложного пробоя нижней границы боковика последних месяцев, а также тестирования нижней границы годового растущего тренда, - указывает эксперт. - Подъем может продолжиться к середине проторгованного диапазона в район около 3150 пунктов. Такое движение может быть обеспечено умеренным ростом акций нефтяного, банковского и добывающего (майнинг) секторов. Ближайшим значимым уровнем сопротивления выступает отметка 3240 пунктов, но о ее преодолении на этой неделе говорить сложно, учитывая вероятное сокращение торговой активности участников в преддверии новогодних праздников. В целом можно отметить, что повышенная амплитуда, наблюдаемая в последние торговые сессии, в ближайшие дни должна заметно снизиться".

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